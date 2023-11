Maltempo a Milano, allerta gialla fino a domenica pomeriggio. Monitorati Seveso e Lambro

Milano, 4 novembre 2023 – Dopo le prime ore di sole, già dalla tarda mattinata è ricominciato a piovere a Milano. Secondo le previsioni meteo, le precipitazioni dovrebbero intensificarsi in serata, mentre prosegue fino a domani pomeriggio l'allerta gialla a Milano per il maltempo con rischio idraulico e idrogeologico. Seveso e Lambro restano osservati speciali, soprattutto dopo l’ultima esondazione del Seveso (la 118esima in meno di 50 anni), che ha provocato danni in città per oltre 11 milioni di euro. All’alba del 31 ottobre l'ondata di piena, gonfiata da un livello di precipitazioni che ha raggiunto a Milano Nord la quota di 31 millimetri di acqua all'ora, ha provocato la fuoriuscita del torrente nel tratto interrato di via Valfurva, provocando danni, allagamenti e pesanti disagi (con la metro gialla interrotta e i pendolari costretti a scappare dai binari della stazione Garibaldi, finita sott’acqua).

In particolare il Comune raccomanda, in caso di pioggia o vento di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi. Ma fin d’ora Seveso e Lambro sono osservati speciali.