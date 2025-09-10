Malato di Alzheimer scippato. Lo strappo del borsello e la caduta. Preso un 15enne grazie ai filmati

È stato individuato e denunciato un 15enne, di origine sudamericana, ritenuto responsabile di uno scippo avvenuto nei giorni scorsi ai danni di un anziano di 83 anni affetto da Alzheimer. Il fatto si è verificato in pieno giorno, alla fermata del tram 15 di piazza Foglia, proprio davanti al Municipio. L’anziano, che pare fosse diretto a fare alcune commissioni, è stato avvicinato dal ragazzo il quale, approfittando della sua condizione di fragilità, gli ha strappato con violenza il borsello che portava con sé. L’83enne ha cercato disperatamente di reagire, ma è caduto a terra, ferendosi lievemente. Per sua fortuna, alcuni passanti si sono subito precipitati ad aiutarlo e a richiedere l’intervento dei soccorsi. Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Rozzano, che hanno raccolto le testimonianze di chi aveva assistito alla scena. I testimoni hanno fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore, permettendo alle forze dell’ordine di avviare subito le ricerche. Decisivo, ancora una volta, è stato l’ausilio delle telecamere di sorveglianza comunali: attraverso l’analisi dei filmati, il giovane è stato rapidamente identificato e raggiunto presso la sua abitazione.

Le indagini si sono concluse nel giro di poche ore. Oltre a rintracciare il ragazzo, gli agenti sono riusciti a recuperare il borsello e a restituirlo all’anziano derubato. Il 15enne è stato denunciato a piede libero e dovrà ora rispondere dell’accusa di furto con strappo pluriaggravato, tenuto conto della condizione di minorata difesa della vittima e delle aggravanti previste dalla legge. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla criticità della fermata di piazza Foglia, spesso al centro delle cronache locali. La zona, infatti, è tristemente nota come punto di ritrovo per gruppetti di adolescenti che bivaccano giorno e notte. Nel tempo, questi ragazzi sono stati segnalati per atti di vandalismo - dalla rottura delle vetrate delle pensiline alla devastazione dei cestini - e, in alcuni casi, anche per attività di spaccio. Molti cittadini raccontano che basta transitare ogni giorno lungo viale Liguria per notare la presenza di questi ragazzini, spesso con atteggiamenti provocatori e sguardi di sfida nei confronti dei passanti. L’aggressione all’anziano ha suscitato forte indignazione nella comunità rozzanese. Numerosi residenti chiedono un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine per restituire sicurezza a una delle aree più frequentate della città.