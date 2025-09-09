Rapina un’anziana in strada: preso grazie alle telecamere

Spinta a terra e derubata delle sue catenine da un rapinatore. Vittima è un’anziana di 87 anni, presa di mira lo scorso 30 agosto in corso Italia. Ma il presunto responsabile è stato individuato dalla polizia di Stato lo scorso giovedì e infine arrestato: è un algerino di 24 anni. La donna era appena uscita di casa per sbrigare delle commissioni poco dopo le 15 di sabato 30 agosto e, mentre camminava lungo corso Italia, arrivata all’incrocio con via Crocefisso, è stata raggiunta alle spalle da un giovane che, dopo averle poggiato la mano sulla spalla, le ha strappato con violenza le collane che indossava, una catenina d’oro con brillanti e un’altra in argento con un ciondolo a forma di cuore, facendola cadere per terra per poi darsi alla fuga su un monopattino elettrico. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice verde al Policlinico, per un trauma cranico e una ferita lacero contusa, ed è stata dimessa con 14 giorni di prognosi.

Intanto i Falchi della 6^ Sezione della Squadra Mobile di Milano si erano già messi sulle sue tracce del rapinatore, partendo dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Finché giovedì 4 settembre, intorno alle 14, hanno avvistato il ventiquattrenne in viale Lunigiana che si guardava intorno mentre camminava verso la stazione Centrale, verosimilmente per lasciare la città. L’uomo, subito bloccato, ritenuto responsabile della rapina ai danni della signora, è stato trovato in possesso degli indumenti indossati al momento della rapina, nascosti all’interno del suo zaino. Il giovane, con precedenti per i reati di rapina, furto aggravato, rissa, porto di oggetti atti ad offendere, danneggiamento e in materia di stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale, con numerosi alias e senza fissa dimora, con a carico anche un ordine del questore di Milano a lasciare il territorio nazionale, è stato accompagnato a San Vittore. M.V.