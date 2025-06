Anziano rapinato della collanina: denuncia social. Via alle indagini

L’uomo è stato avvicinato da quattro ragazzi che lo hanno fatto cadere dalla bicicletta. L’anziano stava pedalando, sabato scorso intorno alle 18.45, in via San Marino, di fronte al piccolo centro commerciale di via Emilia. È stato "colto di sorpresa da quattro giovani, vent’anni circa, origine straniera, che lo hanno aggredito alle spalle, prendendolo a calci e pugni per strappargli la catenina d’oro che aveva al collo", la brutta avventura l’ha raccontata sui social il figlio della vittima che, per fortuna, nella caduta non ha riportato gravi ferite. Un messaggio per "segnalare, soprattutto agli anziani, di prestare massima attenzione, anche nel pomeriggio, non solo la sera", ha sottolineato il figlio.

I quattro ragazzi, dopo la rapina, sono saliti a bordo di un’auto scura e sono scappati. Sulle loro tracce ci sono i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della vittima. "Esprimo solidarietà al cittadino aggredito – ha scritto il sindaco Rino Pruiti sui canali social –. Il Comune ha messo a disposizione le telecamere per le indagini e mi riservo di sentire anche la prefettura". Dalle segnalazioni, pare non sia il primo caso: altri cittadini hanno raccontato di aver subito furti di collanine e gioielli, avvicinati sempre da gruppi di giovani.

I militari stanno effettuando tutti gli accertamenti, anche sulla segnalazione ricevuta venerdì sera da alcuni ragazzi che si trovavano vicino al campo sportivo di via Gramsci. I giovani hanno chiamato i carabinieri per un "ragazzo armato di accetta visibilmente alterato", hanno raccontato, ma i militari, all’arrivo sul posto, non hanno trovato la persona indicata, continuando, comunque, a monitorare l’area.

Francesca Grillo