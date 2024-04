Dalle mail di minaccia al raid con spray e coltello urlando “vi ammazzo”, chi è il 15enne che ha seminato il panico nella scuola di Niguarda

MILANO – Il blitz attorno a mezzogiorno. Un salto per scavalcare una cancellata e poi dritto verso l’ingresso di un istituto scolastico in zona Niguarda a Milano. L’irruzione in un’aula e l’aggressione a un docente con lo spray al peperoncino, davanti a tutta la classe. La ricerca spasmodica di una professoressa in particolare, che in un amen si trasforma in imposizione con un coltello in pugno: "Vi ammazzo". L’intervento di due docenti per disarmare lo studente, che nel parapiglia sferra qualche schiaffo e riesce ad allontanarsi. Una fuga che dura pochissimo, bloccata dopo poche centinaia di metri dai carabinieri.

Attimi di paura nella tarda mattinata di ieri al tecnico Galvani di via Gatti, quando un quindicenne, nato in Italia da genitori nordafricani, ha fatto irruzione con una bomboletta di sostanza urticante e una lama da cucina in tasca: il minorenne, che risulta avere un’altra segnalazione di polizia risalente a qualche mese fa, è stato arrestato dai militari della stazione Greco Milanese, d’intesa con la Procura dei minori, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli insegnanti. L’unico che ha avuto bisogno di un passaggio in pronto soccorso è l’insegnante investito dalla nuvola di spray, portato in codice verde al vicino ospedale Niguarda.

La ricostruzione del blitz ci riporta alle 12 di un martedì come tanti altri al Galvani. Ma così non sarà. L’adolescente, che era già noto a scuola per diverse intemperanze in aula e che non frequentava più da febbraio, scavalca la recinzione, sale i quattro gradini che lo separano dall’ingresso e si ritrova nel primo androne: in quel momento non ha ancora la lama in pugno. Poi, sempre stando a quanto ricostruito dal Giorno, l’adolescente entra in un’aula e spruzza una sostanza urticante contro un docente. Poi esce in corridoio e si ritrova davanti altri due professori, allarmati dal trambusto: è in quel momento che il quindicenne tira fuori il coltello e lo punta contro gli insegnanti, urlando frasi come "Ti ammazzo"; una sequenza che sarebbe stata immortalata pure da alcuni video girati da alcuni studenti con i loro smartphone e acquisiti agli atti dell’indagine. I docenti riescono in qualche modo a disarmarlo, ma lui trova un modo per allontanarsi dopo aver sferrato un paio di schiaffi agli inseguitori. Fa poca strada: i militari del Nucleo Radiomobile lo bloccano in via Cherasco, lì vicino, e lo portano in caserma; da lì, in serata, viene accompagnato al carcere Beccaria, in arresto per resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli insegnanti.

La prof nel mirino del ragazzo non era a scuola al momento dell’irruzione. Secondo le prime informazioni, proprio ieri mattina la donna si è recata in caserma per integrare una denuncia già presentata in precedenza nei confronti del quindicenne. Il motivo? Lunedì l’adolescente avrebbe inviato una mail all’indirizzo di posta elettronica della docente con frasi minacciose. Pare che in passato l’alunno turbolento si sia fatto notare anche per un’incisione sulla lavagna della classe con una frase pro Palestina. Un’altra notizia di reato risalirebbe invece alla fine del 2023: in quel caso, il minorenne sarebbe stato accusato di atti persecutori e minacce nei confronti di una compagna di scuola. Secondo quanto risulta, la dirigenza del Galvani aveva già avviato un percorso insieme alla famiglia del minorenne per indirizzarlo verso un altro istituto in modo che non abbandonasse gli studi. L’aggressione di ieri lo ha interrotto bruscamente. Per fortuna senza gravi conseguenze.