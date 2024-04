Milano, studente 15enne a scuola col coltello per aggredire una prof: bloccato da due docenti

Milano – Attimi di paura martedì mattina all'istituto Galvani di via Gatti, in zona Niguarda a Milano.

Uno studente di 15 anni, nato in Italia da genitori di origine nordafricana e che non frequenta la scuola da febbraio secondo le prime informazioni, si è presentato all'ingresso con un coltello in mano, chiedendo dove fosse una professoressa di 45 anni, che in quel momento non si trovava all'interno dell'istituto tecnico.

L'intervento di due docenti

A quel punto sono intervenuti altri due docenti, che sono riusciti a disarmare il minorenne; quest'ultimo avrebbe colpito i prof con un paio di schiaffi per riuscire a scappare. Immediato l'intervento dei carabinieri del Radiomobile, che hanno rintracciato l'adolescente a poche centinaia di metri di distanza: ora si trova in caserma, in vista dei provvedimenti che verranno assunti a breve d'intesa con l'autorità giudiziaria. Uno dei docenti che ha cercato di bloccare il quindicenne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Niguarda: non è in gravi condizioni.