Ludovica Di Gresy, chi è la ragazza del gossip con Fedez presente alla rissa al The Club

Milano – È finita al centro di un gossip con Fedez, che ha poi avuto risvolti giudiziari ai quali lei è però del tutto estranea. Sono bastate due fotografie finite su Instagram a fare di Ludovica Di Gresy, sconosciuta finora alle cronache e con poco seguito anche sui social, uno dei nomi più ricercati del momento.

Passione per la moda

In base alle informazioni raccolte finora la ragazza, milanese 23enne, è appassionata di moda, frequenta l’istituto Marangoni di Milano, una delle più note scuole di moda del capoluogo, e fa la modella.

La serata della rissa

La giovane era presente il 21 aprile scorso alla festa nella discoteca milanese The Club, in corso Garibaldi, quando è nata la discussione, degenerata poi in rissa, tra Fedez e il personal trainer romano Cristiano Iovino. In base a quanto ricostruito finora dagli investigatori da lo scontro nella discoteca sarebbe all’origine della successiva spedizione punitiva, avvenuta poche ore dopo in via Traiano, ai danni dello stesso Iovino. Protagonisti del pestaggio alcuni ultras della curva del Milan, tra i quali uno dei capi dei tifosi rossoneri Christian Rosiello, istruttore di kick-boxing che è una sorta di guardia del corpo del rapper.

Cristiano Iovino, 36 anni

Il disco di Capoplaza

Dopo la movimentata serata al The Club, c’è stata un’altra “paparazzata” che ha coinvolto Di Gresy e Fedez: i due sono stati visti insieme in un altro locale milanese, il Volt di via Molino delle Armi, durante la festa per il lancio del nuovo disco del trapper Capoplaza.

“Ci siamo sentiti”

Lo stesso Fedez ha parlato della ragazza e del loro rapporto durante una recente puntata del programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani: “Io e lei ci siamo sentiti – ha detto il rapper interrogato sul gossip – e abbiamo riso quando abbiamo parlato di tutte queste cose che sono uscite. I giornalisti sono i nuovi influencer”.