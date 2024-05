Lavoro, in Lombardia un morto ogni due giorni nei primi tre mesi del 2024: l’allarme dei sindacati

Milano, 8 maggio 2024 – Non solo il crollo del cantiere a Firenze, la strage di Suviana e l’ultimo episodio che si è verificato a Palermo: le morti sul lavoro sono un tema, o meglio un problema all’ordine del giorno e la Lombardia non è esente dalla lunga lista dove sono riportati i nomi di chi ha perso la vita lavorando.

Il 2024 sta raggiungendo numeri impressionanti e dal primo gennaio al 31 marzo, i dati Inail riportano che ogni giorno in Lombardia si denunciano circa 380 infortuni sul lavoro e ogni due giorni e mezzo scarsi muore una persona. I dati, emersi nel corso dell'intervento della segretaria regionale Cisl Roberta Vaia a un convegno unitario dei sindacati, rendono chiaro lo stato in cui versa la sicurezza sul lavoro sul territorio.

L'occasione per trattare di sicurezza sul lavoro è stata l'assemblea regionale dei rappresentanti dei lavoratori e dei delegati sindacali confederali al Teatro Civile di Milano, in cui 380 referenti dei lavoratori si sono incontrati per sintetizzare l’urgenza di attuare linee che possano invertire questo trend.

L'invito è dunque rivolto alla Regione Lombardia che non si può tirare fuori dalla questione; d’altronde, come sottolinea l'omologa di Vaia per la Uil, Eloisa D'Acquino, "l'ambito dei controlli nei cantieri è di carattere nazionale, però Regione Lombardia sui temi della formazione può legiferare, ecco perché noi abbiamo chiesto di condividere delle linee di indirizzo e di coinvolgere le parti datoriali su punti che riteniamo qualificanti".

"La formazione, che riteniamo importante a tutela della vita dei lavoratori, è fatta male, fatta poco, a volte è una truffa – osserva Vaia – dunque noi da qui vogliamo partire per iniziare a considerare la formazione come un vero e proprio DPI, ossia un dispositivo di protezione individuale, quindi è importante per noi che ci sia la consegna in azienda del pezzo del DVR (Documento valutazione rischi, ndr) in cui vengono indicati i rischi a cui i lavoratori sono esposti e quali sono le misure di prevenzione e di protezione".

Sottolineano anche che non sia la formazione online totalmente inefficace perché non esperienziale.

Dalla Uil fanno sapere che in regione c'è un aumento esponenziale di denunce penali, che riguardano irregolarità sul fronte della sicurezza e sul lavoro, il 10% delle quali riguarda proprio la mancata formazione: come la formazione on the job, avuta con l’esperienza in Expo e la messa a disposizione a tutte le lavoratrici e lavoratori del libretto informativo, che possa essere elettronico e che attesti tutta la formazione erogata. Oltre, ovviamente un piano regionale ad hoc.

Assieme al libretto formativo viene richiesto anche il badge di cantiere ("ancora una chimera”), ma soprattutto si richiede a gran voce una formazione che coinvolga tutte le anime delle aziende, datori di lavoro compresi che secondo la segretaria Cisl è una richiesta dei sindacati da anni.

“Il datore di lavoro è l'unica figura presente nel decreto 81 che ha delle fortissime responsabilità ma non ha una mezz'ora sola di formazione, e stiamo aspettando l'accordo Stato-Regioni che è dal giugno 2022 che dovrebbe uscire".

A livello generale, il dirigente regionale spiega che la formazione sulla sicurezza sul lavoro è un fattore che coinvolge la Lombardia anche per i numeri degli enti presenti: sono 747 gli enti di formazione in territorio lombardo e di questi circa 240-250 fanno formazione sulla sicurezza sul lavoro, quindi circa un terzo del totale.