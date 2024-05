Ecco lo speed date del lavoro: 5 minuti di colloquio per trovare un posto

Rescaldina (Milano) – Uno speed date per trovare occupazione. Succede anche questo nel bistrattato e sempre più complicato mondo del lavoro in Italia. Due reclutatori di Afol Metropolitana incontreranno i candidati, che avranno cinque minuti a disposizione per un primo colloquio di selezione; se il loro profilo sarà in linea con le ricerche aperte, sarà segnalato direttamente all’azienda.

Questa è una iniziativa organizzata dal comune di Rescaldina e da Afol Metropolitana (Azienda speciale consortile per la formazione, l’orientamento e il lavoro del Milanese) e si terrà domani, 9 maggio, alle 10 nella sala consiliare del municipio di Rescaldina. Saranno esplorate le strategie e le metodologie utili per ottimizzare la ricerca di occupazione e per valorizzare le competenze e gli interessi personali durante l’iter di selezione e verranno inoltre dati consigli e suggerimenti su come elaborare un curriculum vitae con parole chiavi leggibili dalle piattaforme di ricerca del lavoro e che possa colpire i reclutatori delle aziende. Al centro dell’evento, un focus sulle offerte di lavoro delle aziende del territorio, presenti nella banca dati di Afol Metropolitana.

A chiusura dell’incontro si svolgerà lo speed date con partecipazione gratuita e a libero accesso. “Se vuoi rimanere in contatto con Afolmet e continuare a ricevere un supporto nella ricerca di lavoro, presentati con il tuo curriculum aggiornato e salvato sul tuo smartphone - spiegano gli organizzatori -. Ti aiuteremo a registrarti alla nostra piattaforma e ti spiegheremo come candidarti alle offerte, tenendo sempre aggiornato il tuo cv nella nostra banca dati”.

Afol Metropolitana è un’azienda speciale consortile partecipata, ad oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 83 comuni, compreso il capoluogo. Ente pubblico economico, consorzio di enti pubblici, garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico interlocutore sui temi del lavoro e della formazione. Afol Metropolitana propone un’offerta di servizi in tema di formazione professionale, orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio.

L’agenzia è accreditata presso Regione Lombardia per i servizi per il lavoro e per la formazione. Una metropolitana destinazione lavoro con 9 Centri per l’Impiego, 17 sedi per la formazione professionale, 45 sportelli, 1 app con 41.000 utenti, 84 soci, 3 grandi linee di servizio: orientamento, formazione e lavoro.