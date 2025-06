L’innovazione sostenibile e il digitale

Razzante*

industria italiana si confronta oggi con una sfida cruciale e non più rimandabile: la necessità di intraprendere un percorso di transizione che sia al tempo stesso digitale e ambientale. Questo doppio cambiamento non rappresenta soltanto un adeguamento al nuovo contesto normativo ed economico europeo, ma costituisce una leva fondamentale per rafforzare la competitività e la resilienza del sistema produttivo nazionale. In questo scenario, le tecnologie digitali si rivelano non solo strumenti di efficienza ma veri e propri motori di innovazione sostenibile. A sottolinearlo è un nuovo documento pubblicato da Anitec-Assinform (Confindustria), che offre una mappatura aggiornata delle soluzioni digitali 5.0 già operative, basandosi su trenta casi d’uso concreti forniti dalle imprese associate.

Il documento non si limita a descrivere tecnologie esistenti, ma si propone come uno strumento strategico per orientare le aziende nella scelta di soluzioni capaci di migliorare le performance ambientali e produttive.

Le tecnologie considerate, dall’automazione intelligente alla sensoristica avanzata, dalla manutenzione predittiva alla gestione ottimizzata dell’energia, dimostrano un impatto reale e misurabile: riduzione degli sprechi, aumento della tracciabilità, maggiore affidabilità dei processi, e un netto miglioramento della competitività aziendale in un contesto europeo sempre più attento agli standard Esg. La guida non è solo un catalogo tecnico ma una vera e propria piattaforma di conoscenza condivisa, pensata per accompagnare le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, verso un modello di sostenibilità integrata. Proprio la scarsa conoscenza delle tecnologie digitali e delle modalità per integrarle nei processi aziendali è indicata infatti come uno dei principali ostacoli alla piena realizzazione del Piano Transizione 5.0.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica