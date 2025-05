Giovani: a Cinisello Balsamo firmata un'intesa sull'uso sano di social e smartphone

Cinisello Balsamo, 17 maggio 2025 – Un patto per il benessere digitale sul territorio, una carta condivisa dalle amministrazioni di Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni per la regolamentazione dell'utilizzo di smartphone, social media e web nel mondo delle scuole, da parte dei giovani, nelle istituzioni, nelle imprese, nel mondo del privato sociale e dell’economia. L’intesa è stata firmata oggi, sabato 17 maggio, durante la quarta edizione Edufest che, fino a domani, animerà Villa Ghirlanda Silva.

L’appello e la risposta

I sindaci e gli assessori hanno così risposto all’appello che il dottor Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, aveva lanciato proprio dal palco del festival dell’educazione lo scorso anno, sempre a Cinisello Balsamo.

“Abbiamo la necessità che tutta la comunità aiuti le famiglie per un uso più sano del digitale. Questo di oggi è un esempio bellissimo per supportare la gradualità dell’utilizzo di smartphone e altre tecnologie a tutte le attività sul territorio: scuole, oratori, centri di incontro – ha commentato la dottoressa Stefania Garassini, docente di Editoria Multimediale e digital Journalism all’università Cattolica di Milano -. Significa anche promuovere alternative di aggregazione. Non è un solo un ‘no’, ma un sì a tante altre iniziative”.

Sul palco di Villa Ghirlanda Silva il Nord Milano ha così siglato il protocollo, che impegna i sindaci a favorire un accesso graduale alla tecnologia, in particolare smartphone e social media, promuovendo all’interno della comunità il rispetto dell’età indicata, per social, app e videogiochi.

“Bisogna trovare un modo per fare stare insieme le famiglie che possono diventare una vera comunità. È l’inizio di un percorso che va in questa direzione – ha sottolineato Garassini – La tecnologia va bene nei tempi giusti e l’autonomia digitale va preparata. Il segno di una comunità si attiva verso un uso più sano del digitale e, quindi, delle relazioni”.

Le linee guida

L’idea è quella di una “costituzione territoriale” con linee guida precise per prevenire abusi e promuovere un uso guidato della tecnologia. Sarà prevista una serie di iniziative di formazione per prevenire in particolare le derive verso forme di dipendenza e cyberbullismo.

Verrà infine incoraggiata l’adesione delle scuole ai Patti Digitali per l’uso dei dispositivi insieme alle associazioni di genitori e la collaborazione con aziende digitali per scambi di conoscenze ed esperienze utili.

“Oggi abbiamo firmato cinque punti fondamentali per l’impegno dei Comuni ovviamente in rete con le altre realtà del territorio – ha concluso il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi -. Le tecnologie, i social, le piattaforme possono nascondere dei lati oscuri, soprattutto per i più giovani, e dobbiamo insegnare loro come difendersi”.