Futuramente 2025, giovani e imprese progettano il futuro. Sfida tra 30 scuole nelle Metaversiadi

Milano, 12 maggio 2025 – Mancano solo 5 anni al 2030, anno in cui dovrebbero andare a meta gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. E dunque Futuramente, format ideato da Giffoni Innovation Hub per connettere giovani, imprese e istituzioni attraverso un confronto attivo su alcuni dei temi chiave come parità di genere, transizione ecologica, lavoro dignitoso e educazione. L’edizione 2025 si svolgerà il 13 maggio 2025 su un doppio binario generazionale: la mattina sarà rivolta alle scuole secondarie, mentre il pomeriggio coinvolgerà under 35 e universitari. L’iniziativa, ospitata in largo Agostino Gemelli 1 a Milano, è organizzata in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore col patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano ed oltre 20 partner coinvolti, tra imprese, fondazioni, media e realtà educative. A introdurre simbolicamente l’edizione 2025 sarà il Poster Reel di Eman Rus, artista visivo e content creator, con un video onirico e provocatorio che invita a una presa di responsabilità collettiva. A condurre la giornata saranno i conduttori radiofonici Chiara De Pisa di Rds e Iris Di Domenico di RdsNext, che attraverso format social e dirette porteranno contenuti e voci anche oltre il palco.

Futuramente 2025, scuole e Metaversiadi

La fascia mattutina si aprirà con i FuoriClasse Talks, mini-lezioni in stile Ted affidate a giovani divulgatori. Beatrice Flammini parlerà del dubbio come resistenza culturale, Eugenio Radin affronterà i miti sul cambiamento climatico, Gianandrea Villa rifletterà sull’uso potenziante dell’intelligenza artificiale, mentre Emmanuel Aiello racconterà l’impatto sociale della creatività. Elemento centrale della mattinata saranno le Metaversiadi, il primo format nazionale di apprendimento immersivo, con oltre 30 scuole coinvolte in una sfida in realtà virtuale. L’iniziativa, ideata da Itaca, unisce gamification e didattica innovativa. Spazio anche all’innovazione digitale con Oracle Academy, che attraverso l’intervento di Roberta Battagli presenterà le opportunità formative STEM offerte da Oracle. UNICEF e Giffoni Innovation Hub proporranno un approfondimento sui risultati della survey “U-Report Italia” dedicata alla salute mentale giovanile, con l’analisi affidata al creator Riccardo Pedicone.

A chiudere la mattinata saranno lo speech interattivo Un futuro su misura, ideato da WeSchool con Gruppo Ovs, e l’intervento di Antonio Gusmini di Banca Mediolanum, dedicato al sostegno all’occupazione giovanile e allo sviluppo di percorsi professionali coerenti e sostenibili.

Cittadinanza attiva e gender gap

Il gruppo degli storytellers Giffoni Hub

Il pomeriggio si aprirà con una lectio di Jake La Furia, rapper italiano, in dialogo con Cash e un docente dell’Università Cattolica, per esplorare il ruolo della cultura urbana nella cittadinanza attiva. Jody Cecchetto parteciperà a un panel sull’identità digitale e la narrazione del sé sui social, mentre Eman Rus sarà protagonista di un intervento performativo sull’uso dell’intelligenza artificiale nel citizen journalism, costruendo in diretta un’immagine ispirata a fatti di attualità.

Giada Biaggi porterà in scena lo spettacolo comico Non è un paese per donne, monologo sul gender gap costruito tra ironia e riflessione pop. Nel panel “Parlare di salute mentale”, promosso da Fondazione Progetto Itaca e Itaca Lab, si discuterà di benessere psicologico e digitale con Jennifer Poni, Carolina de' Castiglioni, Stefano Erzegovesi e Benedetta Balestri, offrendo strumenti per affrontare il disagio e promuovere l’autonarrazione consapevole.

Cogito ergo work, Facoltà di filosofia e lavoro

Il tema del coinvolgimento giovanile sarà al centro di diverse iniziative. In Quizzami Questo – Insurance Edition, due ragazzi della Gen Z affronteranno un quiz sulle percezioni di rischio e i bisogni assicurativi, con il commento di Davide Ciotta e Giulia Franzoso di Unipol. Con il laboratorio Generazione Sostenibilità, BPER Banca proporrà un’attività di storytelling a partire dai codici comunicativi della Gen Z per rileggere il bilancio di sostenibilità aziendale, guidata da Giovanna Zacchi. L’Università Cattolica e Giffoni Innovation Hub lanciano il contest Cogito Ergo Work, una Call4Ideas per ridefinire logo, concept e comunicazione delle attività di orientamento della Facoltà di Lettere e Filosofia, collegando umanesimo e lavoro.

UniCredit presenterà il progetto (In)Dipendenza Economica, promosso con Telefono Rosa Piemonte e Caritas per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza economica. Interverranno Annalisa Areni e Mauro Meazza, in un confronto volto a stimolare la consapevolezza e la responsabilità sociale.Infine, un workshop a cura della J-School dell’Università Cattolica, Musica e cinema nell’era digitale, esplorerà i nuovi linguaggi audiovisivi con relatori come Samuele Valori (Billboard), Giuditta Avellina (GQ) e l’attrice Sarah Maestri.

Anche nel 2025 torna la collaborazione con Piantando. Per ogni partecipante, in presenza o collegato in live streaming, verrà raccolto l’equivalente di una bottiglietta di plastica attraverso iniziative di pulizia in tutta Italia. Nell’edizione 2024 sono state raccolte 1,2 tonnellate di plastica.