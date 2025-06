Linee 50 e 58: cambiano i percorsi per garantire migliori collegamenti con la M4

Milano, 21 giugno 2025 – Collegamenti più semplici fra le linee che attraversano la parte meridionale della città e la metropolitana M4, ultima arrivata fra i servizi sotterranei a Milano. Da sabato prossimo, il 28 giugno, verranno modificati i percorsi dei bus 50 e 58 (qui la mappa dei nuovi tracciati), due delle tratte di superficie più utilizzate a Milano.

Gli aggiornamenti in questione offriranno maggiori possibilità di raggiungere facilmente la linea blu, migliorando così gli spostamenti tra il centro e i quartieri.

I bus notturni NM4 fermeranno in via Foppa e via Lorenteggio, secondo l’esatto percorso della metropolitana.

Bus 50

La linea incontrerà la M4 in corrispondenza delle fermate Gelsomini e Sant’Ambrogio. Continuerà a garantire un servizio diretto tra i capolinea di Lorenteggio e la stazione M1 di Cairoli, ma in parte sul percorso che oggi fa la 58.

I bus passano da piazza Gelsomini (M4), via Primaticcio, largo Brasilia, via Soderini, piazzale Tripoli, via Costanza, via Egadi, via Lipari. Poi, verso Cairoli i bus passano da Sant’Ambrogio (M4), Museo della Scienza, largo D’Ancona, via Carducci, Cadorna (M1 e M2), Foro Buonaparte. Da Cairoli verso Lorenteggio, passano da Cadorna (M1 e M2), via Boccaccio, Conciliazione (M1), viale di Porta Vercellina.

Via Lorenteggio è servita dalla linea 58 e dalle nuove stazioni M4 di Gelsomini, Frattini, Tolstoj e Bolivar, da dove si raggiunge Cadorna direttamente in metropolitana cambiando a Sant’Ambrogio con M2.

Sulla tratta è prevista al momento, dal 28 giugno e fino alla fine di un cantiere stradale, una deviazione temporanea: i bus verso Lorenteggio saltano le fermate Gelsomini e Segneri, con fermate provvisorie in via Cascina Corba e via Inganni.

Bus 58

La linea incontra M4 a Gelsomini, Frattini, Tolstoj, Bolivar, California e Coni Zugna. Passa nelle vie Lorenteggio e Foppa al posto della 50. Fa capolinea in piazzale Aquileia. Dal quartiere di Baggio si raggiungono così non solo la metropolitana M1 a Bisceglie o Inganni, ma anche diverse stazioni della nuova M4.

La tratta largo Brasilia-via Soderini-piazzale Tripoli-via Costanza-via Egadi-via Lipari-Cadorna-Cairoli è servita dalla 50. Tra largo Brasilia, via Lorenteggio, via Foppa e Cadorna c’è anche la metropolitana (M4 + M2 cambiando a Sant’Ambrogio).

Anche qui i viaggiatori dovranno fare i conti con una deviazione temporanea. Dal 28 giugno e fino alla fine di un cantiere stradale, i bus verso Baggio saltano le fermate tra Gelsomini e Inganni, con fermate provvisorie in via Primaticcio e via Berna.

Per cambiare con M1, scendete a Primaticcio o Bisceglie. Per cambiare con M4, usate una delle fermate in corrispondenza delle stazioni lungo via Lorenteggio o via Foppa.

Bus NM4

Segue lo stesso percorso della metropolitana nelle vie Foppa e Lorenteggio. Da sabato 28 giugno, i bus notturni che sostituiscono la nuova M4 fermano esattamente in corrispondenza delle stazioni Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj e Frattini.