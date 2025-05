Rivoluzione in piazzale Cordusio a Milano: sono iniziati i lavori di riqualificazione. Come cambia la circolazione delle linee Atm con il cantiere

Milano, 6 maggio 2025 – Sono partiti oggi, come previsto, i lavori di riqualificazione di piazzale Cordusio, che si trova tra Duomo e Castello Sforzesco, nel cuore di Milano. I lavori interesseranno circa 8.700 mq di spazio pubblico, insistendo su piazza Cordusio e sulle vie limitrofe, Cordusio, Orefici e l'ultimo tratto di via Dante dall'incrocio con via Meravigli verso Duomo.

Obiettivi della riqualificazione

L’obiettivo dell’intervento (firmato dall'architetto Leopoldo Freyrie con Mic-Hub e Esa Engineering) è ricomporre l'unità della piazza, con il recupero dell'ellisse originaria disegnata da Luca Beltrami, ampliarne l'uso pedonale coinvolgendo il tratto sud di via Dante, riordinare e ripulire lo spazio pubblico dagli elementi di segnaletica e di arredo incoerenti o inutilizzati.

Interventi infrastrutturali e modifiche al trasporto pubblico

Nella prima fase dei lavori di riqualificazione della piazza e dell'area circostante, al via oggi 6 maggio, si inseriranno anche gli interventi infrastrutturali di rifacimento dell'armamento tranviario, dell'acquedotto e della fognatura. A seguito dell’inizio dei lavori, fino al 14 settembre diverse linee di Atm cambiano servizio secondo il calendario che trovate in questa pagina del sito dell’azienda di trasporti milanese.

Tempistiche e investimenti

Tra un mese partirà l'intervento di riqualificazione urbana che vede il coinvolgimento della cordata che fa capo a Generali Real Estate, nel ruolo di sponsor e di gestione e coordinamento dei lavori, e ad Hines, nel ruolo di co-sponsor, per terminare tra ottobre e novembre. Dopo una sospensione per permettere lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici, i lavori riprenderanno nei mesi estivi del 2026, con l'ultima tranche di sistemazioni che riguarderà il lato di via Orefici coi civici dispari. Il totale investito per i lavori di riqualificazione urbana è di circa 3 milioni di euro, interamente finanziato dagli sponsor, Generali Real Estate e Hines, mentre l'importo per gli interventi sull'armamento tranviario ammonta a circa 7 milioni.