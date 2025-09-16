L’estate al Buzzi dell’artista-mamma: "Dono tempo e fantasia ai bimbi"

"L’estate per me è al Buzzi: trascorrerò qui anche le prossime ferie, è “casa“. Si sono presi cura di mio figlio, continuerò a prendermi cura di questi spazi, creando storie per i bambini che sono ricoverati". L’artista-mamma Serena Piermartiri è tornata in azione all’Ospedale dei Bambini. L’anno scorso si era occupata di un piano del reparto di degenza pediatrica, quest’anno ha completato il secondo: è arrivata a Ferragosto, approfittando del periodo di chiusura di un’ala, e ha ultimato il suo lavoro in tempo per la riapertura, impreziosendo ogni singolo angolo, partendo sempre dal punto di vista del bambino per cercare di accompagnarlo anche nei giorni più difficili. "Un vero regalo per noi", sorride commosso il direttore del Dipartimento di Pediatria, Gian Vincenzo Zuccotti. Sono quaranta i posti letto tra i due piani. Se il tema dell’anno scorso - prendendo spunto dagli oblò delle stanze - è stato il mare, il filo conduttore del secondo piano è il sogno, la favola. "Ogni mattina venivo qui con vernici e pennelli e incontravo sempre lo scoiattolo del Buzzi: tra le stanze ho dipinto anche lui – sorride Serena –. E ho preso spunto da chi lavora qui e dà davvero il massimo per i bambini e le famiglie: ogni personaggio è dedicato a loro". C’è una tartaruga con il papillon che ricorda il direttore Zuccotti, tra api, volpi, conigli che volano con i palloncini e soffioni. Al fianco di Serena due amiche, il tecnico Mario, la caposala Anna e dei piccoli direttori di cantiere: la stanza dell’astronauta è un’idea di suo figlio, che sa bene quanto quei personaggi alle pareti possano farti compagnia quando le giornate sembrano infinite.

"I pazienti qui ricoverati spesso hanno situazioni molto complesse che richiedono lunghe degenze – spiega Zuccotti, che è anche coordinatore scientifico del Pediatric Clinical Research Center –: hanno bisogno di più tempo e siamo davvero grati per questo tempo che Serena Piermartiri ci ha donato, insieme al suo talento". Tutto il personale della clinica pediatrica ha voluto ricordarlo con una targa, nella sala dei giochi, che è anche la sala in cui si trova il personale insieme ai medici per confrontarsi sull’andamento clinico dei pazienti. "Quando hanno dimesso mio figlio ho sentito la necessità di rendere questi ambienti un po’ magici – racconta l’artista-mamma –, anche come atto di riconoscenza per i medici, gli infermieri e il personale che qui fa un lavoro gigante". Il reparto è pronto. Riaprirlo per tempo è fondamentale: le richieste sono sempre tantissime, al Buzzi arrivano bimbi anche da fuori regione, c’è appena stata una piccola paziente persino da Londra. "Siamo diventati un punto di riferimento e cerchiamo di sviluppare la ricerca per le migliori cure", conclude il professor Zuccotti, mentre si lavora senza sosta per il riconoscimento di Irccs, si sta portando avanti la battaglia contro il Diabete di tipo 1, si punta a una medicina rigenerativa e riparativa e si cerca di dare valore al tempo.