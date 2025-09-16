Scippano un anziano, 13enni rincorsi. Inseguiti da un cittadino e dal sindaco

Presi due ladruncoli di 13 anni residenti in un campo nomadi: avevano rubato il portafogli a un anziano in pieno giorno, ma la loro fuga è durata poco. Prima sono stati inseguiti da un cittadino, poi dallo stesso sindaco Ettore Fusco, i due minori sono stati bloccati dai carabinieri, nel frattempo giunti sul posto.

La dinamica: dopo il furto, i due erano stati notati da un uomo che si è lanciato all’inseguimento, riuscendo a recuperare il portafogli che i ragazzini avevano gettato a terra. L’inseguimento sembrava destinato a interrompersi quando l’uomo ha dovuto fermarsi. Proprio in quel momento il sindaco, che si trovava casualmente nei pressi, ha visto la scena e ha deciso di rincorrere i ragazzi. Una cittadina, accanto a lui, ha nel frattempo avvisato i carabinieri, fornendo in tempo reale la posizione dei fuggitivi.

All’arrivo delle pattuglie, i due minori sono stati presi in consegna e portati in caserma. "Io sono sempre tra la mia gente è compito di un sindaco - ha dichiarato - e faccio quello che qualsiasi cittadino dovrebbe fare per la propria comunità. Questo perché devo essere di esempio con i fatti, non con le parole. La sicurezza è un bene comune da difendere tutti insieme".

Il sindaco ha voluto infine ringraziare "chi ha iniziato ad inseguire i ragazzini, la cittadina che ha collaborato con me informando i carabinieri, e soprattutto l’Arma, intervenuta tempestivamente e con determinazione".

Mas.Sag.