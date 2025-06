L’addio a Virginio Poli, campione del teatro dialettale

Attore e regista, si è spento all’età di 78 anni Virginio Poli, campione del teatro amatoriale di San Giuliano. Dapprima attore nella compagnia "Semper giuvin", ha poi fondato il gruppo "Semperimpé", contribuendo a portare sulle scene svariate commedie, per lo più dialettali. "Me tuca anca pagà i tass", "Arriva lo zio di Dallas" e "La me tusa la spusa un teròn" sono solo alcuni degli spettacoli che, rappresentati sui palcoscenici del Sud Milano, si sono arricchiti della sua verve e del suo entusiasmo, regalando al pubblico una nota di allegria e spensieratezza. Pensate per l’intrattenimento, più di una volta le rappresentazioni hanno avuto anche uno scopo benefico, sono cioè servite a sostenere iniziative solidali di associazioni ed enti no profit.

"Varie ragioni contribuivano a sancire il successo dei suoi spettacoli: la bravura degli attori, la semplicità della trama, la tipizzazione dei personaggi, le battute pronte e salaci - racconta Paolo Rausa, esponente del mondo culturale di San Giuliano, che lo conosceva -. Il pubblico gradiva molto la vena umoristica". Classe 1947, originario di Castelvisconti in provincia di Cremona, Poli si era trasferito a San Giuliano nel 1960. Qui ha cominciato, giovanissimo, a lavorare, senza tuttavia tralasciare lo studio, tant’è che ha conseguito il diploma di perito elettronico. Parallelamente a un’attività in proprio nella vendita di attrezzature grafiche, ha coltivato la passione per il teatro. E anche un po’ quella per la scrittura, arrivando a realizzare con la sua compagna Maria Assunta Piras, il libro autobiografico "Percorsi d’amore. I destini incrociati di Virginio e Maria", presentato nel 2018 a San Giuliano. L’anno scorso l’attore e regista era stato premiato dal Comune con la benemerenza civica. "Era sempre in prima linea per aiutare chi aveva bisogno, per fare del bene con umanità e discrezione" -così lo ricorda il sindaco di San Giuliano Marco Segala -.A.Z.