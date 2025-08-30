La Vetrina dello Sport si fa in piazza

Torna sabato 6 settembre l’appuntamento con la Vetrina dello Sport a Rho (nella foto un’iniziativa della scorsa edizione), organizzato dalle associazioni sportive, insieme con la Consulta Cittadina dello Sport e all’assessorato allo sport del Comune di Rho. Dalle 10 alle 19 nel parcheggio di via Cornaggia all’angolo con corso Europa, vicino a Villa Burba, le associazioni sportive rhodensi si metteranno in mostra per farsi conoscere a chi desidera iniziare un’attività sportiva. Calcio, basket, pattinaggio, pallavolo, baskin, arti marziali, sport per tutte le età e gusti: per tutta la giornata ai gazebo si potranno trovare indicazioni su corsi, orari, costi e si forniranno risposte a tutti i dubbi di ragazzi e genitori. Ci sarà anche uno spazio dove si svolgeranno delle esibizioni.

"Quello dello sport rhodense è un mondo davvero ricco di presenze: decine di associazioni capaci di aggregare bambini, giovani, persone di ogni età; preparatori in grado di formare chi vuole praticare numerose discipline; atleti che si distinguono in manifestazioni di alto livello. Sono davvero tante le discipline che in città vengono praticate, meritano di essere al centro dell’attenzione – spiega l’assessore allo sport, Alessandra Borghetti – Il mondo sportivo rhodense è ricchissimo ed è animato da persone spinte da grande passione: la Vetrina permette di farlo conoscere a chi ancora non è al corrente di tutte le opportunità in campo. Invitiamo tutti a partecipare e ad apprezzare le esibizioni che alcune realtà si preparano a proporre".

Roberta Rampini