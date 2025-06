La lite in casa finisce nel sangue. Soubai ucciso da raffiche di pugni. Arrestato il coinquilino di 41 anni

Le urla, la lite, i pugni in faccia. "Non si muove più. È a terra pieno di sangue", la chiamata del coinquilino al 118. È notte fonda quando ambulanza e carabinieri arrivano in via Don Vercesi, al civico 5. Via residenziale di poche palazzine, traversa di via Vittorio Veneto, a due passi dall’hangar dell’ex Iso Rivolta. C’è poco da fare per Abdellatif Soubai, marocchino 44enne: i sanitari non possono che constatare il decesso insieme ai militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni.

La segnalazione, arrivata alla centrale, parlava di una rissa scoppiata nell’appartamento che il nordafricano condivideva in un seminterrato con altri tre connazionali: uno di loro, Badr Harnafi, 41 anni, è stato arrestato ieri con l’accusa di omicidio. Vivevano in un ex ufficio, trasformato in casa. Una stanza ricavata anche dove non c’era. Sono stati portati subito tutti in caserma già nella notte e poi ascoltati uno a uno. Dalla loro testimonianza, pare che il litigio sarebbe scaturito tra la vittima e uno degli altri residenti. Un litigio per futili motivi, secondo il racconto dei connazionali, poi degenerato con spinte, colpi in faccia e pugni. Il 44enne sarebbe così morto a seguito delle percosse ricevute, anche se le cause del decesso saranno chiarite dall’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Le indagini dovranno ricostruire anche il clima vissuto tra i coinquilini, verificando se non ci fossero rugini legate a motivi economici o di altra natura. Fino al tardo pomeriggio di ieri, l’appartamento dei quattro marocchini è stato scandagliato a fondo dai carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche: il nucleo investigativo di Milano ha effettuato i rilievi tecnici, portando via diversi sacchi e scatoloni pieni di reperti che saranno ora esaminati per definire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio.

Al vaglio del medico legale anche eventuali altri motivi che hanno portato Abdellatif alla morte, oltre alla scarica di pugni. Dagli accertamenti, eseguiti ieri, è emerso che il 41enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vari, avrebbe ripetutamente colpito a mani nude la vittima, lasciata poi riversa a terra, con il volto emaciato dai colpi subìti e gravi traumi riportati alla testa. Quando il più giovane dei coinquilini ha chiamato i soccorsi, il killer ha anche tentato una breve fuga a piedi prima di essere bloccato. "Non ho fatto niente, non sono stato io", avrebbe detto ai carabinieri mentre lo stavano fermando poco lontano dal condominio.

Ieri il sindaco Simone Cairo per primo ha comunicato la notizia dell’omicidio dalla sua pagina Facebook. "Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto a Bresso. Le indagini, che sono in corso, chiariranno la vicenda. Ora credo che sia il momento della preghiera per chi non c’è più e del ringraziamento per le forze dell’ordine prontamente attivate. Ogni ulteriore riflessione è oggi prematura"