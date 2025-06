Bresso, omicidio in via Don Vercesi: uomo ucciso in casa dopo lite tra coinquilini

Bresso (Milano) – Un omicidio sarebbe stato commesso la scorsa notte tra venerdì 6 giugno e sabato 7, a Bresso, comune a nord di Milano. La presunta aggressione mortale sarebbe avvenuta in un’abitazione di via Don Vercesi, strada che congiunge le due principali arterie cittadine, via XX Settembre e via Vittorio Veneto, lambendo il Parco Nord Milano.

La lite

La vittima è un uomo, le cui generalità sono ancora ignote. Da definire anche i contorni della vicenda su cui indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni con gli uomini della scientifica. Stando alle prime informazioni, all’interno dell’appartamento si sarebbe verificata una violenta lite tra coinquilini: 4 persone, tutti di origine nord-africana, la vittima e altre 3 persone.

La prima ricostruzione

Ad allertare i militari una chiamata arrivata al 112 per segnalare le grida e i rumori provenienti da quella casa: quando sono entrati nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato il cadavere disteso a terra e i tre coinquilini portati subito in caserma. Dagli interrogatori sarebbe emersa l’esplosione di un diverbio tra uno dei tre e la vittima, probabilmente uccisa a mani nude perché non risulterebbero al momento tracce di ferite da arma da taglio o da oggetti contundenti. Per questo motivo non può essere escluso il malore durante la lite. Tali circostanze, al vaglio anche del medico legale, dovranno essere confermate a valle degli accertamenti degli inquirenti che sospettano sui tre presenti.

Il post del sindaco

A diffondere la notizia per primo è stato il sindaco Simone Cairo attraverso un post su Facebook che recita così: “Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto oggi a Bresso. Le indagini sono già in corso e nelle prossime ore sarà chiarita la vicenda. Ora credo che sia il momento della preghiera per la vittima e del ringraziamento per le forze dell'ordine prontamente attivate e che stanno seguendo la situazione. Ogni ulteriore riflessione è oggi prematura”