Traffico di droga nel Milanese, 4 arresti tra Lombardia e Sardegna: sequestrati beni per oltre 600mila euro

Milano – Sono accusati di aver gestito un traffico di droga tra Milano e l'hinterland. Per questo quattro persone sono state arrestate nelle province di Milano, Varese, Lecco e Cagliari dai carabinieri delle Stazioni di Settimo Milanese e Cornaredo, con il supporto delle compagnie di Cagliari e Merate, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della locale procura.

I quattro, di età compresa tra i 32 e i 67 anni e di nazionalità italiana, marocchina e albanese, rispondono di detenzione e traffico di stupefacenti in concorso. Durante le indagini, iniziate nel marzo 2024, sono stati eseguiti cinque arresti in flagranza e nella prima tranche, lo scorso novembre, era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone.

Oltre alle misure cautelari, i carabinieri hanno eseguito anche un sequestro preventivo per equivalente per 615.265 euro su denaro contante, conti correnti riconducibili agli indagati e appartamenti e immobili di lusso nella loro disponibilità. Gli arrestati sono stati portati nel carcere San Vittore e in quello di Cagliari. Lo fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Milano in una nota.