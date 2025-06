MiIano, aggredisce una 19enne nel parco giochi di piazza Luigi di Savoia, poi si spoglia davanti ai poliziotti

Milano, 7 giugno 2025 – Prima ha aggredito una ragazza di 19 anni all'interno del parco giochi per bambini di piazza Luigi di Savoia, accanto alla Stazione Centrale di Milano; poi, all'arrivo dei poliziotti, si è spogliato. Per questo un 23enne marocchino è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

Cos’è successo

L'aggressione alla 19enne italiana è stata segnalata nel pomeriggio di giovedì 5 giugno da alcuni cittadini agli agenti del reparto prevenzione crimine Lombardia, in servizio in Centrale nell'ambito del piano “Stazioni Sicure”. All'arrivo dei poliziotti, il 23enne si è spogliato e ha iniziato ad agitarsi. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita per futili motivi.

Divieto di dimora

L'arrestato – fa sapere la Questura di Milano – è risultato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla zona della stazione ferroviaria (la Centrale come gli altri scali ferroviari) e di divieto di dimora nel Comune di Milano, oltre ad essere gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione.