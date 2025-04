Inter-Bayern di Champions il 16 aprile: scattano i divieti sugli alcolici. Ecco dove e quando

Milano, 12 aprile 2025 – Scattano limitazioni in vista del prossimo match di Champions League dell’Inter. Il prossimo 16 aprile alle ore 21 si disputerà allo stadio Meazza l'incontro di calcio tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i tedeschi del Bayern Monaco, valevole per la Champions League 2024/25.

Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 24 del 16 aprile nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona di Corso Como e nella zona Sempione e dalle ore 12 alle ore 24 del 16 aprile nella zona di San Siro e dintorni.