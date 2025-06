Ville e alloggi. Sui laghi vola il lusso

Il valore degli immobili di lusso nell’area dei Laghi di Como e di Garda è cresciuto di più del 50% rispetto all’inizio del 2019, raggiungendo a fine 2024 i 3,49 miliardi di euro, quarto miglior dato in Italia dietro a Milano, Roma e Versilia. A certificarlo è l’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in collaborazione con LuxuryEstate.com, portale internazionale leader nel settore immobiliare di lusso. Alla fine del 2024 gli annunci nella zona dei laghi lombardi hanno raggiunto quota 1.730, con un aumento del 73% rispetto al pre-Covid: il 51% sono ville, il 49% appartamenti, tipologia cresciuta dell’8% rispetto al 2019.

La dinamicità del mattone di lusso vista lago è confermata anche da altri due indicatori: il tempo medio di vendita sceso da 11,4 mesi a 7,6 e l’età media degli annunci presenti sul mercato in un dato periodo che si è ridotta di tre mesi (da 12,9 a 9,5). La domanda di immobili di lusso - il numero medio di contatti per annuncio - ha registrato variazioni positive fino al secondo semestre del 2023, quando ha iniziato a rallentare. Il 2024 si è chiuso con un -16% rispetto all’inizio del 2019. Il peso dei contatti complessivi della zona rispetto al totale nazionale è rimasto invece stazionario nel tempo, con valori costantemente intorno al 2%.

L.B.