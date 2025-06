Skate park, un anno di piste. Sarà un week end di eventi nel luogo amato dai giovani

Un anno di skate park, si fa festa. Sarà sabato 28 il giorno clou degli eventi promossi dal Comune per "spegnere la prima candelina" della street-struttura di via Degli Abeti, inaugurata nel 2024. Nelle scorse settimane lo skate è stato sottoposto a interventi di maquillage e adeguamento dei servizi: con posa, fra l’altro, di un prefabbricato di servizio "in stile" con servizio igienico. Un luogo per i giovani, sempre più frequentato. In dodici mesi una sola parentesi da pollice verso, quella di Capodanno, quando un gruppo di giovanissimi scelse il nuovo skate park per un movimentato ritrovo notturno, danneggiandolo.

Ma fu lieto fine. I ragazzi, immortalati dalle telecamere, si erano nel frattempo già "costituiti" in municipio: ricevuti dalla sindaca, accettarono di riparare il malfatto con un progetto di pubblica utilità. Il programma di sabato include una serie di appuntamenti "ad alto tasso creativo". Dalle 15 fino a tarda sera, l’area ospiterà contest, laboratori, musica live e una zona food. Nel dettaglio, la giornata, promossa dal Comune di Gorgonzola, progetto di politiche giovanili diffuse #Gate con il supporto di Wheel Bite Skate School e Associazione Proxima. Dalle 15 alle 16 skate school, mini lezioni di 20 minuti a cura di Wheel Bite per avvicinarsi al mondo dello skate (prenotazioni su linktr.ee/gate23r). Dalle 16 alle 18,30 Free e Demo skate + Demo Bmx, graffiti contest, painting e street art in diretta. Dalle 18,30 Best Trick, sfida tra skater con premi in palio. Dalle 21.30 musica live con Blind Project+Zona Cieca, APiCi e Juno. M.A.