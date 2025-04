Sicurezza a Milano, reati in forte calo ma rapine e coltelli creano allarme. “Esplosione di aggressività tra i ragazzini”

Milano, 9 aprile 2025 – Il nodo della sicurezza a Milano è da tempo al centro del dibattito. Negli scorsi giorni sono state prorogate le zone rosse (nei giorni del Salone anche l'area della Fiera di Rho ne fa parte) e il sindaco di Milano ha più volte ribadito l’attenzione sul tema. Oggi dall'analisi del questore di Milano, Bruno Megale, è emerso che nel 2024 il trend complessivo dei reati negli ultimi anni è stato "in importante diminuzione" fatta eccezione per le rapine in esercizi pubblici.

Il questore di Milano Bruno Megale

Il problema dei reati di strada

"Per contro - ha spiegato il questore alla vigilia del 173esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato - sono aumentate in maniera significativa le attività di contrasto con 5.011 arresti a Milano (oltre l'11% in più rispetto all'anno precedente) e dei controlli (651.855). Aumentano i sequestri di stupefacenti 2.447 chilogrammi, oltre 300 sono stati di cocaina, e gli arresti per droga: 1402. Vi è stata una "grande attenzione per i reati di strada che maggiormente creano allarme e la priorità è dare risposte a questo tipo di fenomeno" ha rimarcato Megale.

Megale: maggiore aggressività da parte dei minori

"Le inchieste giudiziarie dimostrano che vi sono altri tipi di reati ben più gravi - ha proseguito - ma che non sono avvertiti in modo così allarmante e quindi devono essere date le risposte per questo tipo di fenomeno". In aumento i minorenni arrestati e si ravvisa una "maggiore aggressività" da parte dei minori, in alcuni casi armati di coltello. Megale ha ricordato che nella recente operazione contro le rapine in strada che ha colpito i cosiddetti "maranza" su 50 arrestati 18 erano minorenni.

L’operazione sulle curve

Il questore ha anche ricordato l'operazione riguardante le curve di Inter e Milan che ha dimostrato la "presenza di criminalità organizzata in entrambe le curve che aveva monopolizzato alcuni settori commerciali". "Non è più tollerabile che all'interno delle curve succedano cose di questo genere", ha sottolineato, spiegando come sia stata fatta un'operazione di discontinuità anche a proposito di quello striscione 'unico' per tutta la curva dell'Inter prima degli arresti "E' chiaro che dopo quanto successo questo striscione non te lo faccio mettere più", ha sottolineato Megale ricordando come siano stati rafforzati i controlli ai tornelli e l'utilità delle sanzioni amministrative che possono arrivare a 300 euro; alla seconda sanzione scatta il daspo.

Violenza domestica: “Fenomeno drammatico”

Megale ha sottolineato che emerge come nell'anno scorso ci sia stata "un'esplosione" delle attività relative alla violenza domestica tanto che gli ammonimenti sono raddoppiati: 303, contro i 151 del 2023. Così come sono in aumento anche gli ammonimenti per atti persecutori: 132 nel 2024. "Questo purtroppo è un settore che ogni anno vede un'esplosione dell'attività dell'ufficio", ha detto Megale e i dati danno "l'idea di come il fenomeno sia ancora estremamente drammatico e attuale".