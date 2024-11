Infortunio nel cantiere della Biblioteca Europea: operaio si rompe entrambe le braccia

Milano – I vigili del fuoco sono intervenuti, nel pomeriggio, per un infortunio sul lavoro avvenuto nel cantiere dove è in allestimento la realizzazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) in viale Molise.

Un operaio di origini egiziane di 38 anni - riferiscono i pompieri - ha riportato una serie di fratture agli arti superiori ed è stato trasportato al Policlinico in codice giallo. Sul posto APS e Autoscala del Distaccamento di Piazzale Cuoco e il personale SAF che, dopo aver messo in sicurezza l'area, con le classiche attrezzature ha provveduto al recupero dell'operaio consegnandolo ai sanitari del 118