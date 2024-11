Grassobbio, cade dal ponteggio e precipita per 10 metri: grave 38enne

Grassobbio (Bergamo) – Ancora un grave infortunio sul lavoro in Lombardia. Questa volta siamo a Grassobbio, in provincia di Bergamo, dove un operaio di 38 anni è caduto da un ponteggio mentre lavorava all’interno di un capannone. Precipitato da un’altezza stimata di circa 10 metri. L'uomo ha riportato traumi a testa, volto, schiena, bacino e arto inferiore ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In via 24 aprile, dove si è verificato l’incidente, sono intervenuti: automedica, ambulanza, Carabinieri e ATS per tutte le verifiche del caso.