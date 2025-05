Strage sulla strada per Yellowstone, pick-up contro un van di turisti. Poi l’incendio: sette morti, tra loro una milanese

Milano – Un violento scontro frontale tra una pulmino turistico e un pick- up ha provocato una strage sulla Highway 20, una delle strade che attraversano il parco di Yellowstone, una delle principali attrazioni naturalistiche degli Usa. Il bilancio finale è sette morti, tra i quali anche una turista italiana originaria di Milano di cui non sono state ancora fornite le generalità, ma che pare vivesse negli Stati Uniti da qualche anno.

I mezzicoinvoltinell’incidentesull’Highway 20vicino all’ingressoovestdel parcodi Yellowstone

L’incidente si è verificato intorno alle 19.15 di giovedì a circa 24 chilometri dall’ingresso ovest del parco, vicino a Henry’s Lake, meta molto popolare per escursioni a piedi, in bicicletta e pesca nell’Idaho orientale. L’impatto è stato talmente violento che diversi minuti dopo l’incidente, entrambi i veicoli hanno preso fuoco.

A bordo del furgone turistico c’erano 14 persone, la maggior parte delle quali di nazionalità cinese, di cui sei sono morte. Deceduto anche il conducente del pick-up, che era da solo a bordo del veicolo. La polizia di Stato dell’Idaho, intervenuta sul luogo dell’incidente insieme a numerose ambulanze e un elicottero di soccorso, ha spiegato che l’unica persona per ora identificata è l’autista del pick- up. L’ufficio del medico legale della contea di Fremont ha detto che si tratta del 25enne Isaih Moreno di Humble, Texas. L

a polizia ha affermato che i nomi delle vittime presenti nel furgone saranno resi noti dal medico legale non appena le loro famiglie saranno state informate. “A causa della complessità dell’incidente, l’identificazione di tutti gli individui coinvolti e la notifica ai loro parenti più prossimi richiederanno tempo”, ha affermato il responsabile della polizia. Il fuoco sprigionatosi dai veicoli ha reso infatti molto difficile l’identificazione delle vittime. Il magistrato ha disposto per tutti il prelievo del dna. Oltre ai sette morti, altre otto persone sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali della zona.

La causa e l’esatta dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Di sicuro, per ora, c’è soltanto che i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte - il pick up verso sud e il van verso l’ingresso ovest del parco che si trova già nello stato del Montana. Stando a quanto ricostruito dai quotidiani locali, dopo l’impatto alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso: dal pulmino turistico, prima che prendesse fuoco, sono riusciti a uscire in otto. Sarebbe stato salvato anche un bambino.

Lo scontro è avvenuto a Henry’s Lake, lungo una strada molto trafficata proprio perché porta a uno degli ingressi di Yellowstone. Il parco è famosissimo ed è meta di turisti da tutto il mondo: tra le altre cose si possono osservare sorgenti termali, pozze di fango, sorgenti di vapore e circa la metà dei geyser attivi del mondo, tra cui l’Old Faithful. Il parco è anche noto per i numerosi incidenti che ogni anno si verificano sulle sue strade e nei suoi sentieri.