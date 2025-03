Incidente all’alba sull’autostrada A8: schianto tra due auto, tra i feriti un 22enne

Milano, 2 marzo 2025 – Incidente sull’autostrada A8 Milano-Varese, all’alba di domenica mattina, 2 marzo.

Stando a quanto riporta l’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, poco dopo le 5 del mattino, due automobili si sarebbero scontrate sull’A8, tra il bivio A8/Tangenziale Ovest Mi e il bivio A8/A9 Lainate-Chiasso, in direzione Varese.

Nello schianto sarebbero rimaste coinvolte due persone, tra cui un 22enne. Immediato l’intervento dei soccorsi con due ambulanze, un’automedica e un elisoccorso.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia, che si occuperà di ricostruire l’esatta dinamica e le cause dello schianto.

L’incidente ha causate lunghe cose, non solo sull’A8 in direzione Varese, ma anche dalla parte opposta, in direzione Milano, dove è intervenuta la safety car che ha tenuto il traffico bloccato per circa un’ora.