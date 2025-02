Scende dall’auto per prestare soccorso. Travolto sulla A8

Scende dall’auto per aiutare una donna che era finita contro il guard rail, travolto da un altro mezzo in transito. Un uomo di 59 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente è successo ieri mattina, intorno alle 5 e 45 sulla A8 Milano-Varese, tra le uscite di Fiera Milano e Cascina Merlata, in direzione Milano.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo quanto ricostruito finora dalla polizia stradale, un’auto guidata da una donna di 62 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. Il 59enne ha accostato l’auto ed è sceso per prestare soccorso, ma è stato travolto. Immediata la telefonata al 112.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di Areu con due ambulanze, una automedica e la polizia stradale. Per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire è stato chiuso il tratto tra Fiera Milano e il bivio con la A4 in direzione di Milano.

Le condizioni del 59enne sono apparse subito molto gravi, dopo le prime cure mediche sul posto è stato trasferito con un codice rosso al Niguarda. Ha riportato un trauma cranico, trauma al torace e all’addome, traumi agli arti inferiori. La donna invece ha riportato un trauma al torace ed è stata accompagnata in codice verde nello stesso ospedale.

Ro.Ramp.