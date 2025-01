Varese, 30 gennaio 2025 – Mattinata difficile sulla A8 a causa di un incidente stradale. Al momento sull’Autostrada dei laghi si registra una coda di 4 chilometri nel tratto compreso tra Castellanza e Origgio in direzione Milano.

Per lo stesso motivo il sito di Autostrade per l’Italia segnala code al km 18, in corrispondenza dell’uscita di Castellanza per via del traffico intenso proveniente da Milano e diretto a Varese. Tutto ciò provoca ripercussioni anche alla viabilità ordinaria.