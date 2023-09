Incidente in tangenziale est di Milano, motociclista si schianta contro un’auto: è grave. Code chilometriche

Un motociclista di 46 anni è rimasto gravemente ferito in uno schianto contro un’auto sulla tangenziale est di Milano. Le sue condizioni sono gravi ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’incidente è avvenuto dopo dopo le 17.30 di mercoledì pomeriggio tra l'uscita di Palmanova e il bivio con la A52 (verso Nord). Il traffico sulla tangenziale è stato bloccato in direzione Nord per molto tempo.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista ha urtato l’auto e a causa dell’impatto è finito prima contro l’asfalto e poi è scivolato sbattendo contro il guard-rail. Sul luogo dell’incidente l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica.

I soccorritori, dopo aver stabilizzato il quarantaseienne, lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Le sue ferite sono gravi, si parla di un trauma al torace e al bacino, tuttavia non sembra in pericolo di vita.