Incidente a Rovato, morto ragazzo di 19 anni: finisce fuori strada e si schianta contro un albero

Un ragazzo di 19 anni è morto mercoledì pomeriggio a Rovato, in provincia di Brescia, dopo essere finito fuori strada con la propria moto. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 17 in via Boschetto, in direzione Sant’Anna.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo contro la boscaglia che c’è a bordo strada. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma il diciannovenne era già morto e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell’area dello schianto gli agenti della Polizia locale stanno cercando di ricostruire la dinamica.