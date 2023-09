Rivarolo Mantovano: motociclista finisce fuori strada, cade nel fossato e muore

Rivarolo Mantovano (Mantova) – Ennesima tragedia della strada in Lombardia. Questa volta accade a Rivarolo Mantovano, lungo la strada provinciale 64. Poco dopo le 17.30 una moto è uscita di strada per cause ancora da accertare. Il motociclista, di cui ancora non si conoscono le generalità, è caduto nel fossato pieno d’acqua ed è morto. Sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza e i carabinieri di Viadana.