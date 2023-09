Incidenti stradali, Lombardia maglia nera d’Italia: 6 morti nell’ultimo fine settimana

La Lombardia, insieme al Veneto, è la regione d’Italia dove questo fine settimana sono morte più persone sulla strada. In tutto, 6 persone hanno persone la vita e molte altre sono rimaste ferite. A livello nazionale, il terzo weekend di ottobre ha registrato 36 vittime. Secondo i dati dell'Associazione sostenitori della Polizia stradale (Asaps), sono morti 8 automobilisti, 19 motociclisti, 4 pedoni, 2 conducenti di pullman, un ciclista e 2 conducenti di altri veicoli.

Per ricordarne solo due, un motociclista di 49 anni è morto sulla Provinciale di Como dopo essere stato sbalzato a terra, mentre domenica il giovane di 28 anni Vassil Facchetti è stato travolto e ucciso in viale Jenner, a Milano, poco dopo essere uscito dalla discoteca Alcatraz con alcuni amici.

Sul territorio italiano, ricorda l’Asaps, un incidente plurimortale ha causato due vittime, 22 i sinistri mortali sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 11 incidenti fatali. Fra le 36 vittime, 12 avevano meno di 35 anni: la più anziana un uomo di 88 anni, la più giovane un tredicenne.

Per quanto riguarda le regioni, sono state registrate 6 vittime in Veneto e Lombardia, 5 in Lazio, 4 in Emilia-Romagna, 2 in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Campania e Sardegna, una in Trentino Alto Adige, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.