Cernusco sul Naviglio, si schianta in moto sulla provinciale: centauro rimane incastrato sotto il furgone, è in fin di vita

Cernusco sul Naviglio (Milano), 6 giugno 2025 – Schianto fra un’auto e una moto sulla provinciale 113, a Cernusco sul Naviglio, la strada che collega Cernusco con Brugherio e la tangenziale est, questo pomeriggio poco prima delle 4. A pagarne le conseguenze il motociclista che viaggiava in sella alla due ruote, che nell’impatto col furgone è stato scaraventato a terra rimandendo incastrato sotto il mezzo pesante.

I soccorsi

Nella carambola ha riportato ferite e dei traumi gravissimi: quando sul posto sono intervenute ambulanza e automedica inviate dal 118, l’uomo – al momento non è stata ancora resa nota l’età – era in arresto cardiocircolatorio. Sono subito state attuate le manovre rianimatorie, prima del trasporto a sirene spiegate (in codice rosso, quello della massima gravità) al vicino ospedale di Cernusco.

L’intervento

Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie delle forze dell’ordine, impegnate sia nella ricostruzione della dinamica sia per regolare il traffico sulla direttrice. La circolazione, quasi in ora di punta, è inevitabilmente andata in tilt, con lunghissime code in entrambe le direzioni.