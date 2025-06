Cernusco sul Naviglio, schianto tra auto e moto: gravissima una donna di 53 anni

Cernusco sul Naviglio (Milano), 4 giugno 2025 – Una donna di 53 anni è ricovera in gravissime condizione dopo un incidente tra una moto e un’automobile a Cernusco su Naviglio. Ferito anche un uomo di 47 anni. I due, secondo le prime informazioni erano in sella a una Harley Davidson.

Lo schianto

Incidente avvenuto in via Fiume attorno alle 23 martedì 3 giugno. La moto proveniva da via Cadore è all'incrocio semaforico si è scontrata con una autovettura proveniente da via Carlo Alberto Dalla Chiesa

L’impatto

Dopo l'impatto la motocicletta è stata trascinata per alcuni metri e finendo tra un palo della luce e un muro.

La dinamica

La dinamica è ancora da ricostruire e soprattutto chi sia passato con il rosso visto che il semaforo era regolarmente funzionante.

Oltre ai sanitari dell'Areu In via Fiume sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto stradale