Travolta sulla provinciale, la pensionata è morta. Polemica sicurezza

Rossana è morta. Non ce l’ha fatta Rossana Righi, la pensionata vedova di 79 anni di Monticello Brianza che martedì pomeriggio è stata investita mentre attraversava la Sp 54. Si è spenta l’altra notte, poco ore dopo essere stata ricoverata in condizioni disperate in ospedale al San Gerardo di Monza, senza essersi mai più ripresa. "Una bravissima persona", la ricorda Leonardo Origgi, un vicino. "Molti monticellesi conoscevano Rossana, una persona rara", sono le parole di Renato Ornaghi, suo amico, tra i più conosciuti a Monticello. Rossana a lungo aveva lavorato alle Poste, nell’ufficio del paese. A ucciderla è stato Stefano F., un 74enne di Barzanò: l’ha investita al volante della sua vecchia Fiat Panda. "Non stava attraversando sulle strisce pedonali", si è affrettato a giustificarsi. La sua versione deve tuttavia essere confermata, poiché in realtà in quel punto sono presenti attraversamenti zebrati. Intanto è stato indagato a piede libero per omicidio colposo e l’auto gli è stata sequestrata. Rossana, quando è stata falciata, stava rincasando dopo aver comperato le sigarette in un bar vicino, dall’altra parte della provinciale Paderno – Monticello. Da più parti si chiede ora al sindaco Alessandra Hofmann di intervenire per mettere in sicurezza quel tratto di provinciale. "Spesso attraverso lì anche io – testimonia Daniele Riva, un residente del quartiere di Rossana -. Il più delle volte però gli automobilisti non si fermano, perché arrivano a velocità sostenuta". Rossana è la seconda vittima della strada in due giorni, dopo che lunedì ha perso la vita Andrea Marco Castagna, tecnico ortopedico di 48 anni di Lecco, urtato da un 41enne al volante di un furgone mentre percorreva la Milano – Lecco in moto. Daniele De Salvo