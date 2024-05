Milano, incidente nella notte in zona San Siro: morto ragazzo di 20 anni

Milano – La caduta sull'asfalto di via dei Rospigliosi, nel quartiere San Siro, forse reso viscido dalla pioggia caduta all'improvviso nella notte. Il colpo alla testa. Il ricovero al San Carlo per un gravissimo trauma cranico. E il decesso in ospedale, subito dopo il ricovero in pronto soccorso. Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato a due passi dallo stadio di San Siro: la vittima è un ragazzo di 20 anni.

La dinamica

Stando alle prime informazioni, lo schianto è avvenuto qualche minuto prima delle 2.30: il ventenne è stato soccorso dal personale sanitario di Areu e portato in codice rosso in ospedale, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. In via dei Rospigliosi sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica: sembra che il motociclista abbia fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.