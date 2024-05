Milano, cade dalla moto e viene investito da un’auto: gravissimo un ragazzo di 18 anni

Milano, 11 maggio 2024 – Grave incidente nella serata di oggi sabato 11 maggio in via Corelli, periferia Est di Milano. Un motociclista di 18 anni si è scontrato con un’auto ed è rovinosamente caduto sull’asfalto dove è stato investito da un altro mezzo. È ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele.

L’incidente si è verificato intorno alle 18.40, vicino all’incrocio tra via Corelli e la via privata Taverna. Stando a quanto riscontrato finora dalla polizia locale, la moto stava percorrendo via Corelli in direzione centro dietro a un’auto. Nei pressi di un attraversamento pedonale la macchina ha frenato per far attraversare una persona e la moto le è finita contro, urtando nella parte posteriore sinistra. Il centauro è stato sbalzato a terra finendo nella corsia di marcia opposta, dove è stato investito da un’altra auto di passaggio.

Gravissime le ferite riportate dal ragazzo. Sul posto è arrivato l’elicottero dei soccorsi e il 18enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso.