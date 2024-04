Rho, terribile incidente tra moto e auto: Alessio muore a 20 anni

Rho (Milano) – Non ce l'ha fatta il ragazzo di 20 anni coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile a Rho. E' deceduto poco dopo il trasporto all'ospedale Niguarda di Milano.

Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica, ma secondo quanto accertato finora, Alessio M. residente a Vanzago, era in sella alla sua moto stava percorrendo la via Mattei verso la periferia, quando si scontrato con una macchina impegnata in una svolta a sinistra all'altezza della via Fermi. L'impatto è stato violento e il centauro è sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di alcuni metri finendo sull'asfalto.

Immediata la telefonata alla centrale operativa del 118. Sul posto è stata inviata un'ambulanza e un'automedica. Il 20enne era in arresto cardiocircolatorio, è stato stabilizzato e dopo le prime cure mediche sul posto accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Ma non ce l'ha fatta.

Sotto choc ma illesa la donna che era alla guida della macchina che è stata sottoposta all'alcol test con esito negativo. Gli agenti della polizia locale hanno fatto tutti i rilievi del caso, ascoltato la sua testimonianza, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.