Incidente a Imperia: muore motociclista milanese di 70 anni

Tragedia in Liguria: un motociclista di 70 anni, originario della provincia di Asti ma residente in provincia di Milano, è morto in un incidente avvenuto poco dopo le 10 sulla statale 28, nel territorio comunale di Pieve di Teco, nell'immediato entroterra di Imperia. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i vigili del fuoco e accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico sinistro. Secondo quanto accertato, l'uomo stava viaggiando su una Honda Cbr quando ha perso il controllo della guida ed è caduto. Al momento non sembrano esserci altri mezzi coinvolti. Tra l'altro, sembra che procedesse a bassa velocità in direzione di Imperia. Non si esclude che possa essere stato colto da malore.