Incidente sulla A8, si schianta contro il casello di Gallarate e l’auto prende fuoco: Pietro Balzarini muore tra le fiamme

Gravissimo incidente sabato mattina intorno alle 8 al casello di Gallarate, sull’autostrada dei Laghi A8, in direzione Varese. Pietro Balzarini, 53 anni di Gallarate è morto dopo essere rimasto intrappolato nella sua Toyota Corolla in fiamme dopo essersi schiantato contro uno cordoli di imbocco del casello autostradale. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo dell’auto impattando contro una delle isole di cemento che separano i caselli, nella penultima corsia dedicata al Telepass. Alcuni testimoni avrebbero detto che il rogo si è sviluppano appena dopo l’impatto: le fiamme hanno avvolto l’abitacolo in pochi minuti.

I soccorsi e la dinamica

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e i vigili del fuoco. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Al momento, non è chiara la dinamica dell’incidente, né se l’uomo si fosse accorto di essere fuori strada e abbia frenato. La polizia stradale sta eseguendo i rilievi sul posto e dovrà chiarire l’accaduto.

Traffico e code in autostrada

Si segnalano grosse ripercussioni sul traffico: per consentire i soccorsi sono stati chiusi chiuso il casello e le corsie in direzione Milano con svolta obbligatoria al bivio in direzione del casello di Besnate verso l’autostrada A26. Si segnalano code di diversi chilometri in entrambe le direzioni.