Incidente a Olgiate Olona, due auto si scontrano e una si ribalta: morto Manuel Sampellegrini

Olgiate Olona (Varese), 14 luglio 2024 – Un automobilista di 39 anni, Manuel Sampellegrini, residente a Olgiate Olona ha perso la vita in un tragico schianto frontale avvenuto poco dopo le tre e mezza di questa mattina a Olgiate Olona, all’altezza di via Roma. L'uomo, molto probabilmente, stava tornando a casa. Due le auto coinvolte, nell'impatto la macchina del 39enne si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco di Varese e diversi mezzi del 118. Le condizioni del trentanovenne sono apparse subito gravi. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano è spirato qualche ora dopo il ricovero. Meno gravi le condizioni dell'altro automobilista coinvolto nello schianto, un giovane di 29 anni, trasportato in ospedale in codice giallo. Manuel Sampellegrini gestiva una tabaccheria “La Piazzetta” a Castellanza.

L'auto coinvolta nell'incidente a Olgiate Olona (foto vigili del fuoco)