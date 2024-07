Incidente in Val Seriana, schianto tra auto e moto: sette feriti, tra cui tre bambine piccole

Sette persone sono rimaste ferite in un incidente tra una moto e un’auto avvenuto sabato pomeriggio lungo la Statale della Val Seriana all’altezza di Casnigo, in provincia di Bergamo. Tra i feriti, il motociclista è quello in condizioni più gravi, ma sono rimaste coinvolte nello schianto anche tre bambine, due di cinque anni e una di sette.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 13.30 nel tratto tra il ponte del Costone e la sede dell’azienda Itema. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’auto medica: il motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso mentre gli altri, feriti in modo lieve, in codice verde. Per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso la Statale è stata bloccata e in entrambe le direzione si sono registrate lunghe code.

Questo è il terzo grave incidente della giornata. Sulla A8, un’auto si è schiantata contro il casello di Gallarate e ha preso fuoco: il conducente è morto tra le fiamme. Poche ore dopo, un furgone si è scontrato contro il casello di Milano Est, provocando sette feriti. Mentre a Carpenedolo, un altro motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente a Carpenedolo, nel Bresciano.