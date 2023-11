Incidente in Forlanini, sulla Peugeot 208 che ha centrato le auto ferme c’erano 6 ragazzi che rientravano dalla festa di Halloween

Milano – Erano ragazzi tra i 18 e 26 anni e viaggiavano in 6 su una Peugeot 208 i giovani che sono stati coinvolti nel tragico incidente in viale Forlanini a Milano avvenuto poco dopo le 5.30 di questa mattina.

Dopo la festa

Sull’auto c’erano i due ragazzi che sono morti, il conducente di 26 anni deceduto sul colpo per il grave schianto, e il 24enne seduto nel posto anteriore che era stato trasportato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele e che è morto lì circa un'ora dopo.

La auto coinvolte nell'incidente mortale in viale Forlanini: sulla destra il veicolo della famiglia rimasta illesa, sulla sinistra la Golf che l'ha tamponata, dietro la Peugeot che è piombata sui due mezzi fermi sulla strada

In quella stessa auto viaggiano altre quattro persone che si trovavano sui sedili posteriori e che rientravano a casa dopo una festa di Halloween alla discoteca The Beach, nella vicina via Corelli.

Persone in fuga

Le altre due vetture coinvolte sono una Golf e un’Opel Grandland. Alla guida della Golf c’era un 25enne trovato positivo all'alcol test, su cui si stanno facendo degli accertamenti, e una donna, e ancora non è chiaro se su questa auto ci fossero altre persone. Alcuni testimoni hanno parlato di persone che sono scese dal veicolo e si sono allontanate subito dopo lo schianto: verifiche sono in corso da parte della polizia locale.

La famiglia miracolata

Sulla Opel viaggiava invece una famiglia, composta da madre e padre di 48 anni e una bambina di 8 anni. Dopo essere stati tamponati dalla Golf, arrivata a grande velocità, tutti e tre sono scesi dall’auto, in quel momento è arrivata la Peugeot che ha centrato i due veicoli fermi sulla carreggiata. La famiglia è rimasta miracolosamente illesa.