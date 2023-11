Incidente in viale Forlanini a Milano dopo la festa di Halloween, morti due ragazzi: la dinamica dello schianto

Milano, 1 novembre 2023 – Il mese di novembre è iniziato con una tragedia a Milano: verso le 5 del mattino, in viale Forlanini, c’è stato un incidente che ha visto coinvolte tre auto e dodici persone. Sono morti un ragazzo di 26 anni e uno di 24 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale e poi è deceduto.

Secondo le prime informazioni, al volante della Peugeot c'era il ventiseienne: stando ai segni sulla strada, l'auto stava viaggiando sulla corsia più esterna della carreggiata in direzione Linate quando ha impattato contro la Opel di colore blu, ferma in strada dopo essere stata tamponata da una Golf che probabilmente stava viaggiando a velocità sostenuta.

A bordo della Opel c'era una famiglia, composta da padre, madre e una bambina di 8 anni: dopo il tamponamento, sono scesi tutti, prima che la macchina venisse travolta dalla Peugeot, e così si sono salvati.

Stando alle prime informazioni, il conducente della Golf, di circa trent'anni, sarebbe risultato positivo all'alcoltest. Controlli in corso anche sui suoi documenti per verificarne la regolarità. Un testimone avrebbe riferito alla polizia locale che alcuni passeggeri della Golf si sarebbero allontanati dal luogo dell'incidente prima dell'arrivo dei soccorsi: accertamenti in corso anche su questo aspetto. I ghisa stanno cercando di recuperare anche le immagini di una telecamera installata all'interno di un'area militare dell'Aeronautica, che ha l'ingresso a poche decine di metri dal punto del primo impatto.