Incidente durante la gara di mini-moto: grave baby pilota di 10 anni della provincia di Milano

È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un bambino di 10 anni, rimasto coinvolto in un incidente motociclistico. Il giovanissimo centauro aveva preso parte alla prova umbra del Campionato italiano velocità junior 2025 che si è svolto, nello scorso fine settimana, all’autodromo Borzacchini di Magione.

Secondo quanto appreso, il piccolo pilota, originario della provincia di Milano, era in pista per una delle prove in vista della gara ufficiale del campionato, quando si sarebbe scontrato con un’altra moto, anch’essa impegnata nei giri per la qualificazione della corsa junior.

Nell’impatto il ragazzino è finito a terra, battendo violentemente la testa. A causa del colpo subito, avrebbe perso conoscenza. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul momento, le prime cure sono state prestate dal personale sanitario presente all’autodromo di Magione ma, viste le condizioni, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero per il trasferimento del paziente al pronto soccorso nel più breve tempo possibile. Il giovanissimo è arrivo all’ospedale in codice rosso. È stato quindi trasferito nel reparto di rianimazione, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata, costantemente monitorato dai medici dell’ospedale perugino.

Le prossime ore saranno determinanti per valutare il percorso clinico a cui sottoporre il bambino. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli organizzatori per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Alle giornate di gara erano presenti circa un centinaio di giovani motociclisti, provenienti da più parti d’Italia. Nella giornata conclusiva, domenica, si è consumato purtroppo l’incidente che ha coinvolto i due piccoli piloti, per uno dei quali, come detto, le conseguenze riportate sono state severe.

La scorsa estate, alla fine di agosto, nel corso di prove libere organizzate da un promoter esterno all’autodromo, un centauro umbro di 29 anni era morto dopo aver perso il controllo della moto e finendo contro le barriere protettive.