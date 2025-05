Tragedia alla Granfondo di Bergamo: ciclista di 31 anni cade in curva e muore sul colpo

Berbenno (Bergamo), 4 maggio 2025 – Tragedia alla Granfondo Internazionale BGY: un ciclista di 31 anni, degli oltre duemila presenti alla partenza, è caduto in corrispondenza di una curva, a Berbenno, ed è morto. È successo intorno alle 10.30 in via Papa Giovanni XXIII, nella zona della chiesa parrocchiale, nel corso della gara ciclistica giunta alla 27esima edizione. La vittima sarebbe un giovane di Cavenago, in Brianza

Sul posto si è portato anche l’elisoccorso mandato dal 112 ma non c’era più niente da fare. E così, mentre la manifestazione sportiva si concludeva con i primi arrivi al finish, per il decesso del 31enne si sono messi in moto i carabinieri di Zogno, giunti sul posto insieme all’ambulanza e all’elicottero, che hanno iniziato i rilievi necessari alle indagini.

Cos’è la BGY Airport Granfondo

Ex Gimondi, la BGY Airport Granfondo si snoda lungo tre consolidati percorsi, adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione: si va dal ‘corto’ di 89,4 km (1.400 m di dislivello), passando per il ‘medio’ da 128,8 km (2.100 m dislivello), fino al ‘lungo’ da 162,1 km (3.050 m dislivello). Tre anelli in grado di abbracciare le bellezze della provincia bergamasca, attraversando sei valli (Val Cavallina, Valseriana, Val Serina, Val Brembana, Val Taleggio, Valle Imagna) e ben 37 Comuni.

Il tragitto è comune fino al km 71, all’altezza di Ambria: dopo aver scollinato la mitica ascesa del Selvino (che assegnerà il premio Eugenio Mercorio all’atleta più veloce nella scalata), il percorso corto devia fino a tornare al traguardo, mentre il medio e il lungo continuano in direzione Costa d’Olda e Forcella di Bura. Completata la discesa fino a Brembilla (km 111), il ‘medio’ vira verso l’arrivo, mentre chi opterà per la distanza più lunga raggiungerà Forcella di Berbenno e Costa Valle Imagna prima di iniziare la picchiata verso Bergamo e il traguardo. I chilometri di salita totale sono circa 23 per il percorso più breve, 33 per il percorso medio e sfiorano i 49 per il percorso lungo. Sei i punti ristoro, a cui va aggiunto il pasta party finale, compreso nell’iscrizione.

Notizia in aggiornamento